Mit der SG Harsberg-Wallhalben-Mittelbrunn empfängt der SV Großsteinhausen am Sonntag, 16 Uhr, in der B-Klasse West eine Mannschaft, die nach passablen Liga-Leistungen am Mittwoch nicht zum Kreispokalspiel gegen Contwig angetreten ist.

Die Gastgeber haben nach einem tadellosen Start am vergangenen Spieltag ihre erste Punktspielniederlage in dieser Saison kassiert. „Es war ja, ich möchte mal sagen, ein relativ großer Schnitt,