Mit einer Niederlage verabschiedet sich der SV 64 Zweibrücken aus der Dritten Liga. Bei der Saisonabschlussfeier kam dennoch gute Stimmung auf. Für einen SV-Spieler war die Partie noch mal ein unvergessliches Erlebnis.

„Glückwunsch, nach zehn Jahren Handball-Pause so eine Leistung!“ Rüdiger Lydorf, Trainer der Oberliga-Handballerinnen des SV 64 Zweibrücken, stand am Samstag in der vorerst letzten