Am kommenden Sonntag sperrt die Polizei Straßen wegen der Drittliga-Partei 1. FC Saarbrücken gegen Arminia Bielefeld (Anstoß 16.30 Uhr). Die Camphauser Straße wird am Spieltag in beide Richtungen nur einspurig befahrbar sein, im Umfeld des Ludwigspark-Stadions, der Saarlandhalle sowie im Stadtteil Rodenhof gibt es keine Parkmöglichkeiten. Zudem wird im Rodenhof die sogenannte „Anwohnerparkzone“ aktiviert. Die Stadt und die Polizei raten Fußball-Fans, möglichst früh mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Der Bereich vorm Gästeeingang ist für Heimfans gesperrt. Die Straßensperren der Polizei werden auch Auswirkungen auf den verkaufsoffenen Sonntag haben. „Insbesondere im Bereich Hauptbahnhof, Westspange, Ludwigskreisel und Camphauser Straße kann es zu Verkehrsstörungen kommen“, schreibt die Polizei. Autofahrern wird geraten, den Bereich großräumig zu umfahren.