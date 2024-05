Im privaten Omnibusgewerbe ist am Dienstag wieder eine Runde der Tarifverhandlungen gescheitert. In ihrer Auseinandersetzung mit den Arbeitgeberverbänden hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi daher am Abend mitgeteilt, dass sie die Tarifbeschäftigten der privaten Omnibusbetriebe ab Mittwoch, 8. Mai, zum fast zweiwöchigen Streik aufrufe. Der Ausstand soll am frühen Mittwochmorgen um 3 Uhr beginnen und mit Ende der letzten Schicht am Sonntag, 19. Mai, enden. Gestreikt werde unter anderem erneut bei der Stadtbus Zweibrücken GmbH sowie bei sämtlichen Betrieben und Standorten der DB Regio Bus Mitte GmbH. Laut der Gewerkschaft dürften damit wiederum weite Teile des Landes von den Streikmaßnahmen betroffen sein, auch im Berufspendler- und Schülerverkehr. Wie schon bei den Ausständen der jüngeren Zeit sind aber auch diesmal wieder die Busse im Zweibrücker Umland (RBZ/QNV) vom Streik ausgenommen; diese Busse fahren also weiter.