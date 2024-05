Der Personalmangel im Ludwigshafener Stellwerk führt voraussichtlich noch bis 14. Juli zu massiven Einschränkungen im Pfälzer Bahnverkehr.

Am Dienstag war der S-Bahn-Fahrplan noch stärker ausgedünnt als am Vortag. Überraschend war dabei, dass diesmal zwischen Neustadt und Mannheim die Linie S1 ausfiel und stattdessen die Linie S2 fuhr. Am Vortag war es noch umgekehrt. Dabei wird es voraussichtlich auch bis 14. Juli bleiben. Von Germersheim über Speyer nach Mannheim fährt nur rund die Hälfte der S-Bahn-Züge, ebenso auf der Linie S6 von Mannheim über Frankenthal nach Worms. Dagegen sollen bis Freitag auf den Regional-Express-Linien RE1 von Mannheim nach Saarbrücken und RE4/RE14 von Karlsruhe beziehungsweise Mannheim über Frankenthal nach Mainz die Züge regulär fahren. Das ändert sich allerdings am kommenden Wochenende, weil dann die Strecke von Neustadt nach Kaiserslautern wegen Bauarbeiten gesperrt ist. Dann fällt der RE1 zwischen Landstuhl und Mannheim aus. Zum Ausgleich soll dann zwischen Neustadt und Mannheim die S1 fahren.