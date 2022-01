Am Freitagabend, kurz vor 22.30 Uhr, stand es endgültig fest: Die Partie in der Handball-Oberliga zwischen der VTZ Saarpfalz und dem HV Vallendar, die am Sonntag um 17 Uhr angepfiffen werden sollte, findet nicht statt. Corona-bedingt: Fünf Spieler und zwei Betreuer der VTZ wurden positiv auf das Virus getestet.

Den VTZ-Verantwortlichen bescherten Corona und der Gegner aus Vallendar eine nervenaufreibende Woche. Die nahm ihren Ausgangspunkt wohl schon am vergangenen Wochenende. Beide VTZ-Gegner Bingen und Eckbachtal meldeten, wie die VTZ, im Wochenverlauf positiv getestete Spieler. In Rheinhessen und der Pfalz siegte mit Blick auf die Gesundheit aller frühzeitig die Vernunft. Die Partie der Binger in Nieder-Olm, die am Sonntagmorgen angepfiffen werden sollte, wurde ebenso abgesagt wie die Nachholpartie von Dansenberg II bei der HSG Eckbachtal.

In Zweibrücken gab es bis zum Donnerstag zwei per PCR-Test bestätigte Corona-Fälle, dazu fünf weitere positive Antigen-Tests. Der gesamte Trainingsbetrieb war eingestellt. Gegner Vallendar wollte einer Verlegung aber nicht zustimmen. Da die Ergebnisse der beiden positiven PCR-Tests mehr als 72 Stunden vor Spielbeginn vorlagen, boten sie rechtlich keine Grundlage für eine vorzeitige Spielabsage durch die VTZ. Obwohl weitere positive PCR-Tests zu erwarten waren, musste man auf deren Ergebnis warten. Die Ergebnisse kamen am späten Freitagabend. Klassenleiter Josef Lerch setzte die Partie dann ab. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.