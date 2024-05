Nach den erheblichen Regenmengen von Freitag, bedingt durch Unwettertief Katinka, stellt sich zu Pfingsten deutlich trockeneres, aber wechselhaftes Wetter ein. Von Pfingstsamstag bis Pfingstmontag liegt Zweibrücken im Einflussbereich von Tief Juli über dem Ostatlantik. Auf der Vorderseite dieses Tiefs wird übers verlängerte Wochenende schwülwarme Luft zu uns geführt. Am Samstag zeigt sich öfter die Sonne, es bilden sich aber auch Quellwolken. Bei 10 Grad am Morgen und 18 Grad am Nachmittag sind nur einzelne Schauer zu erwarten. Es weht ein leichter bis mäßiger Südwestwind.

Der Sonntag verläuft ähnlich. Neben zahlreichen Sonnenstunden gibt es Quellwolken mit einzelnen Schauern und Gewittern, vor allem am Nachmittag und Abend. Die Temperaturen erreichen am Morgen 10, am Nachmittag 19 Grad. Leichter Wind aus West bis Südwest. Wärmer wird es an Pfingstmontag trotz kühler 9 Grad am Morgen. Bis zum Nachmittag steigen die Temperaturen auf 23 Grad. Wieder gibt es Sonne, Quellwolken, örtliche Schauer und Gewitter, der Wind weht leicht aus nordöstlicher Richtung. Nach Pfingsten wird es wieder kühler, und es bleibt wechselhaft. Beständiges Frühsommerwetter ist nicht in Sicht.