Nach einem Küchenbrand sind zwei Hausbewohner mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Beamten der Freiwilligen Feuerwehr brachten die Bewohner am Ostermontag ins Freie, löschten die Flammen an der Arbeitsplatte und der Spülmaschine und stellten den Strom in der Wohnung ab. Den Qualm drückte die Feuerwehr, die mit 23 Beamten vor Ort war, mit einem Überdrucklüfter aus dem Gebäude,