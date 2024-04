Am Feiertag 1. Mai bestimmen Tiefdruckgebiete über dem Atlantik unser Wetter. Da sich Tiefs auf der Nordhalbkugel der Erde immer gegen den Uhrzeigersinn drehen, wird an diesem Tag aus Süden warme, teils aber auch feuchte Luft zu uns nach Zweibrücken transportiert. Der Maifeiertag startet richtig sonnig bei 10 Grad am Morgen. Über lange Strecken hält das sonnige Wetter an, bis sich am Nachmittag allmählich Quellwolken bilden. Der Schönwettereindruck hält aber an. Durch die zahlreichen Sonnenstunden, 8 bis 10 Stunden sind möglich, wird es gegen 16 Uhr mit 25 Grad sommerlich warm, also bestes Ausflugswetter. Am späten Nachmittag und am Abend sind Schauer und Gewitter möglich, es trifft aber lange nicht jeden. Der Wind weht leicht und frischt nur bei Schauern und Gewittern auf. Der Donnerstag und Freitag werden mit unter 20 Grad wieder deutlich kühler, dabei wird es öfter nass. Beständiges und durchweg warmes Frühlingswetter ist derzeit nicht in Sicht.