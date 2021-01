„Ski und Rodel gut“, so konnte man die Wintersportsituation am Wochenende in Zweibrücken beschreiben. Wie Wetterkundler Patrick Lang berichtete, fielen in der Nacht zum Sonntag weitere fünf Zentimeter Schnee, sodass die Schneehöhe auf 14 Zentimeter anwuchs. Mehr Schnee lag zuletzt 2010, da waren es 25 Zentimeter.

Zahlreiche Zweibrücker nutzten das Wochenende, um in der Fasanerie aus dem Lockdown-Alltag auszubrechen und unter freiem Himmel Schlitten, Schneebob und sogar Snowboard zu fahren. Der Andrang war so groß, dass die Polizei an beiden Tagen vor Ort kontrollierte, aber keine Verstöße gegen Corona-Auflagen feststellen konnte. Für einen jungen Schlittenfahrer endete die rasante Abfahrt am Sonntag im Krankenhaus. Er hatte sich das Steißbein geprellt und wurde mitsamt Holzschlitten als Stabilisierung von den Eltern in die Klinik gebracht. Die Parkplätze rund um die Fasanerie waren am Sonntagnachmittag voll belegt, teilweise mussten die Schlittenfahrer längere Strecken zu Fuß zurücklegen.