„Erde – Schwingungen – Rhythmus“ heißt das Thema der neuen Ausstellung in Jürgen Tröschs Arthouse Saar, die am Freitag eröffnet wird. Sieben Künstler zeigen rund 60 Werke in verschiedenen Techniken.

Der Homburger Bildhauer und Maler Jürgen Trösch (er ist Mitglied im Zweibrücker Kunstverein) hat sieben Künstler eingeladen, die mit unterschiedlichen Techniken und Materialien und in verschiedenen Stilen arbeiten. „Die Welt existiert durch Schwingung und Rhythmus, alles fließt, alles ist in Bewegung, vom kleinsten Molekül bis zum Backstein“, erklärt Trösch. Die Ausstellung findet in seinem großen Atelier- und Ausstellungsraum in der ehemaligen Neunkircher Herz-Jesu-Kirche statt.

Der bekannteste Künstler ist Franz Martin aus Dahn, er zeigt Malerei und Skulpturen, Christian Büffel aus Reifenberg ist mit surrealistisch-fantastischer Malerei dabei, Christa Witte aus Saarbrücken bringt ihre mosaikartigen Keramiken mit, Jasmin Ben Naceur aus Saarbrücken zeigt Porträtmalerei, Tim Bennewart macht großformatige Fotos aus der Bewegungen heraus, die Bilder von Roland Palm aus Baumholder sind der Pop-Art zuzurechnen. Natürlich zeigt auch Jürgen Trösch neue Malerei und Objekte.

Info

„Erde – Schwingungen – Rhythmus“, Gruppenausstellung mit Jasmin Ben Naceur, Tim Bennewart, Christian Büffel, Franz Martin, Roland Palm, Jürgen Trösch, Christa Witte, 5. April bis 4. Mai, Neunkirchen, Arthouse Saar, Kleiststraße 34/Ecke Mozartstraße, geöffnet: Mittwoch bis Freitag: 15-18 Uhr, Samstag: 10-14 Uhr und nach Vereinbarung unter Telefon 0171 4700460.

Vernissage: Freitag, 5. April, 18 Uhr.