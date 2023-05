Die SG Knopp/Wiesbach zieht ihre erste Mannschaft aus dem Spielbetrieb der Bezirksliga zurück. Dies bestätigte gestern Nachmittag Steffen Martin, der 38-jährige Vorsitzende des SV Wiesbach.

„Wir gehen den Weselberger Weg“, sagte Martin, der zuletzt selbst noch in der Bezirksliga am Ball gewesen war. Etliche Spieler hätten angekündigt, zukünftig nicht mehr für die SG in der Bezirksliga zur Verfügung zu stehen. „Am Schluss war nur noch eine Handvoll Spieler aus der Bezirksliga übrig“, sagte Martin. Die Entscheidung, das Bezirksligateam, das lange um den Aufstieg in die Landesliga mitspielte, zurückzuziehen, „gärt schon lange“, so Martin weiter. Nun habe die Führungsetage der beiden Vereine „eine einstimmige Entscheidung“ getroffen. „Wir sehen unsere Zukunft langfristig in der B- vielleicht sogar in der A-Klasse“, sagte Martin.

Vorsorgliches Entscheidungsspiel

Die zweite Mannschaft der SG Knopp/Wiesbach ist aktuell in der C-Klasse West am Ball. In der Bezirksliga wären wir „absolut nicht mehr konkurrenzfähig“ gewesen. Die Entscheidung, eine Mannschaft zu streichen, stehe indes nicht im Zusammenhang mit der Durchsuchung der Räume des Sportheims in Knopp durch die Polizei und des Zolls am vorigen Donnerstag. Die offizielle Abmeldung bei Klassenleiter Uwe Kadel sollte noch gestern im Verlauf des Tages erfolgen.

Kadel hat indes bereits reagiert und ein „vorsorgliches Entscheidungsspiel gegen den Abstieg aus der Bezirksliga“ zwischen den punktgleich auf dem ersten Abstiegsrang stehenden FV Weilerbach und der SG Oberarnbach/Obernheim-Kirchenarnbach/Bann für den 2. Juni um 19 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in Kottweiler-Schwanden terminiert. Der Gewinner der Partie verbleibt dann in der Bezirksliga.