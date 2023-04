Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der FV Ramstein begann am Sonntag auf dem tiefen Rasen in Wiesbach gut. Weil der Tabellenführer es in dem Kampfspiel aber versäumte, den Sack früh zuzumachen, fand die SG Knopp/Wiesbach zurück in die Spitzenpartie der Bezirksliga-Aufstiegsrunde. Vor allem ein Kicker der Spielgemeinschaft hatte was dagegen.

Die Top-Begegnung des Tabellenführers FV Ramstein bei der drittplatzierten SG Knopp/Wiesbach in der Bezirksliga-Aufstiegsrunde war ein echtes Kampfspiel – mit vielen bissigen Zweikämpfen