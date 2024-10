Ein ganzes Jahr lang, bis Ende 2025, soll die Zweibrücker Schlachthofstraße ausgebaut werden – laut FWG-Sprecher Kurt Dettweiler „die schlechteste Straße“ der Stadt. Dabei wird auch der Parkplatz vor dem VB-Sportheim erneuert. Die Pläne für den Ausbau werden am 5. November im Bauausschuss vorgestellt, der ab 17 Uhr im Rathaus tagt. Laut dem stellvertretenden UBZ-Vorsitzenden Steffen Mannschatz soll die Fläche so wenig wie möglich versiegelt werden. Die Stellplätze würden alle mit Splitt angelegt, der Fahrstreifen in der Mitte soll mit Rasengittersteinen gebaut werden.