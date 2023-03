Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gisela Cölle ist eigentlich Ärztin. Doch seit ihrer Kindheit und Jugend in Zweibrücken schlägt ihr Herz für die Kunst. Als Illustratorin und Autorin ist sie seit fast 50 Jahren neben ihrem Hauptberuf erfolgreich. Ihr neuestes Buch „Anton Wassermanns Geburtstag“ schaffte es auf die Empfehlungsliste der „Silbernen Feder“.

„Meine Fantasie hat ihren Ursprung wohl in meiner Kindheit in Zweibrücken“, sagt Gisela Cölle nachdenklich im Gespräch, ganz so als sei sie sich dessen