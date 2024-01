Das Staffelholz der bundesweiten Demos für die tagtägliche Verteidigung der Demokratie nach Zweibrücken weitertragend, gegen rechtsextreme Fantasien und Pläne massenhafter Ausweisungen, hat Stadtrat Aaron Schmidt für übernächsten Samstag, 27. Januar, ab zwölf Uhr eine Kundgebung auf dem Hallplatz angemeldet. Beginn soll um zwölf Uhr sein. „Demokratie first“ (Demokratie zuerst) ist der Titel. „Die schweigende Mehrheit hat viel, viel zu lange geschwiegen. Wer jetzt noch nicht kapiert, was gerade in diesem Land vor sich geht, der wird es nie kapieren“, formuliert Schmidt seine Motivation. Es sei höchste Zeit, sich auch in Zweibrücken als Demokrat zu positionieren. Schmidt ist Mitglied der Partei „Die Partei“. Er lade alle ein, sich zum demokratischen Gemeinwesen und einer pluralen, offenen Gesellschaft zu bekennen, den Feinden der Demokratie entgegenzutreten. Schmidt bezieht sich auch auf Enthüllungen des Recherche-Netzwerks „Correctiv“ über ein Treffen im November bei Potsdam, bei dem AfD-Mitglieder mit Rechtsextremen Pläne geschmiedet haben sollen, um Menschen mit Migrationshintergrund zu vertreiben.

Am Samstag, 27. Januar, sollen sich möglichst viele Menschen auf dem Zweibrücker Hallplatz versammeln, gemeinsam für Demokratie und Miteinander, gegen Ausgrenzung, eintreten. Beginn soll um zwölf Uhr sein, Ende gegen 14 Uhr. Es werde Reden geben, vielleicht auch Musik. Ein Demonstrationszug sei nicht geplant, so Aaron Schmidt.

Wie berichtet, erwägt auch das „Bündnis Buntes Zweibrücken“ mit Aktionen in die Öffentlichkeit zu gehen.