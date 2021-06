Die Grünen im Bundestagswahlkreis 210 entscheiden am Mittwoch über ihre Direktkandidatin für die Wahl im September: Susanne Bendig und Sabine Blatt wollen in den Bundestag.Die beiden Kandidatinnen kommen aus Käshofen und Zweibrücken. Der Heltersberger Kreisvorstandssprecher Marc Sadowski wollte auch antreten, hat seine Kandidatur aber aus privaten Gründen zurückgezogen. Sollte sich nicht bei der Wahlversammlung noch ein weiterer Kandidat finden, wird es entweder Sabine Blatt aus Zweibrücken oder Susanne Bendig aus Käshofen. Die 48-jährige Bendig stammt aus Pirmasens, wo sie auch ihr Abitur machte, bevor sie für das Jurastudium ins Saarland ging. Aktuell arbeitet Bendig als selbstständige Rechtsanwältin in Pirmasens, in Bürogemeinschaft mit dem Pirmasenser CDU-Stadtrat Berthold Stegner. Für die Grünen sitzt sie im Verbandsgemeinderat Zweibrücken-Land. Die zweite Kandidatin, Sabine Blatt, ist 47 Jahre alt, lebt im Zweibrücker Vorort Mittelbach und arbeitete zunächst als freiberufliche Fotografin. Aktuell ist sie im Uniklinikum Homburg als Fotografin beschäftigt. Seit April ist Blatt Vorstandssprecherin der Zweibrücker Grünen. Die Wahlversammlung der Grünen findet als Digitalkonferenz statt und wird anschließend per Briefwahl bestätigt.