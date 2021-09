Der Sportausschuss der Stadt Zweibrücken hat am Mittwochabend etliche Vereinsanträge auf Zuschüsse für bestimmte Vorhaben einstimmig durchgewunken. Insgesamt fließen über 12.000 Euro an die Klubs.

So wurden dem SV Ixheim 1523 Euro für die Renovierung der Sanitäranlage gewährt. Die Wassersportfreunde Zweibrücken wollen die Heizungsanlage in ihrem Bootshaus sanieren, dazu erhalten sie einen Zuschuss von 1323 Euro. Bei den Vereinigten Bewegungsspielern Zweibrücken waren beide Umkleidekabinen in die Jahre gekommen, für deren Sanierung gab es 1267 Euro.

Im Rahmen der allgemeinen Sportförderung der Stadt gewährte der Ausschuss zudem weitere Gelder. Für die Mietkosten ihrer Trainings- und Sportstätten erhalten dabei der 1. Squashclub Zweibrücken 1200 Euro, der EHC Zweibrücken 1056 Euro, der Kegelring Zweibrücken 1033 Euro, der Verein Skate’n’Fun Saar-Pfalz 1015 Euro, der TC Royal Zweibrücken 1584 Euro, der Tennisclub 1987 Zweibrücken 1178 Euro und die Voltigier- und Reitgemeinschaft Südwestpfalz 1120 Euro.