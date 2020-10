Weil er vermutlich den Wechsel von Grün- zu Rotlicht übersehen hatte, prallte ein 46-jähriger Audi-Fahrer, der die Hofenfelsstraße Richtung Niederauerbach befahren hatte, am Donnerstag gegen 16.05 Uhr an der Einmündung Landstuhler Straße mit dem Toyota einer 60-Jährigen zusammen. Nach Angaben der Polizei wollte sie gerade bei Grün von der Landstuhler Straße in die Saarlandstraße abbiegen. Beim Zusammenprall der beiden Fahrzeuge wurden zwei Insassen des Toyotas leicht verletzt. Der 46-Jährige Audi-Fahrer blieb unverletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Polizei gibt den Schaden mit etwa 20 000 Euro an.