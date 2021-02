Kraft und Selbstbewusstsein strahlen die Frauen in der Ausstellung der Zweibrücker Malerin Rita Rebmann-Holzdeppe aus. Die Ausstellung in der Zweibrücker Deutschen Bank Finanzagentur ist für Besucher zugänglich und wird verlängert.

Eine Frau, die souverän den Kopf in den Nacken wirft und lacht, eine Frau, die im Hosenanzug so fordernd dasitzt wie einst Marlene Dietrich, eine andere kreuzt die Hände über der Brust – die Gemälde sind auch farblich kraftvoll. Manche Bilder geben auch Rätsel auf wie die Frau im tief ausgeschnittenen Rosenkleid mit dem über der Nase abgeschnittenen Kopf. Eine andere Bildgruppe befasst sich mit der Großstadt wie ein in Lederkluft vermummter Motorradfahrer vor Wolkenkratzerlandschaft - und auf einem Foto sieht man auch die Künstlerin mit ihrem Sohn, dem Hochspringer Raphael Holzdeppe. Gut ein Dutzend neue Arbeiten zeigt die 68-jährige Malerin in der Deutsche Bank Finanzagentur in der Zweibrücker Poststraße 23. Die Ausstellung wird bis zum 6. April verlängert. Öffnungszeiten: Montag 10-13 Uhr, Donnerstag 14-18 Uhr, Freitag 10-13 Uhr und nach Vereinbarung unter Telefon 06332/91397-17.