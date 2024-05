Passende Radelbedingungen herrschten am Sonntag – passend zum vorverlegten Raderlebnistag Wallhalbtal. Der wurde um 10 Uhr in Mittelbrunn eröffnet: Und los ging es auf die rund 23 Kilometer lange Strecke durch das Pfälzer Mühlental zwischen Mittelbrunn und Thaleischweiler. Lea Straßer, bei der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben für Tourismus zuständig, zeigte sich am frühen Nachmittag schon sehr zufrieden: „Es ist unheimlich viel los. Wenn das so weitergeht, dann schätze ich, dass wir mit 2000 Teilnehmenden am Ende etwa auf das gleiche Ergebnis wie beim letzten Mal vor zwei Jahren kommen.“ Auf dem Käthe-Dassler-Platz in Wallhalbens Ortsmitte – gewissermaßen auf halber Strecke – herrschte um die Mittagszeit reges Treiben. Entlang der Strecke boten die Mühlenwirte und mehrere Vereine Kulinarisches an.