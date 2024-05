Am Sonntag ist das Wallhalbtal wieder für Autos gesperrt. Allerdings nicht mehr auf der gesamten Länge. Gegenüber den Vorjahren gibt es zwei Änderungen.

Die Verbandsgemeinden Landstuhl und Thaleischweiler-Wallhalben laden für Sonntag, 26. Mai, ein zum Raderlebnistag. Auf der 23 Kilometer langen Strecke durchs Tal sind immer wieder Essens- und Getränkestände der Mühlenwirte und Vereine zu finden. An vier Servicestationen bekommt man bei Problemen Hilfe, und es werden Neuheiten im Radsport vorgestellt. Das Tal wird zwischen 9 und 18 Uhr für Radfahrer, Fußgänger und Skater gesperrt. Bei der offiziellen Eröffnung um 10 Uhr am Hundeplatz in Mittelbrunn spielen die Pfälzer Rhythmusfetzer. Am Dorfplatz in Wallhalben informieren das Polizeipräsidium Westpfalz und der Kreisverband Südwestpfalz des ADFC zum Thema „Sicherheit im Radverkehr“. Außerdem besteht dort die Möglichkeit der Fahrradcodierung. Die Touristinformationen der Verbandsgemeinden sind in Mittelbrunn und Wallhalben zu finden. Es gibt zudem die Möglichkeit, mit einem kurzen Abstecher die Wildtierauffangstation von Tierart zu besuchen, die ebenfalls mit einem Infostand vor Ort ist.

Anders als früher ist die Straße durchs Tal diesmal nicht schon am Fuß des Fauster Berges hoch nach Maßweiler gesperrt, sondern erst ab der Abzweigung zur Weihermühle und hoch nach Herschberg. Aus Richtung Thaleischweiler-Fröschen führt die Strecke die ersten zweieinhalb Kilometer über den Mühlenradweg, nicht über die Straße. Herschberg ist aus Richtung Thaleischweiler mit dem Auto erreichbar. Voll gesperrt für Autos wird die Ortsmitte von Wallhalben. Dort gibt es diesmal keine Querungsmöglichkeit für Autos.