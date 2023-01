Am Freitagabend meldete um 22.15 Uhr ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Bismarckstraße eine Ruhestörung, ausgehend von seinen Nachbarn. Beim Eintreffen der Polizei konnten die Ruhestörer angetroffen werden. Direkt beim Öffnen der Wohnungstür nahmen die Beamten einen starken Cannabisgeruch wahr. Der 25-jährige Mieter und seine 21-jährige Freundin wurden als Beschuldigte in einem Strafverfahren belehrt, die Wohnung sollte durchsucht werden. Nachdem das Paar den Polizisten das Betreten der Wohnung verweigerte, wurde über den Bereitschaftsstaatsanwalt ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt. In der Wohnung wurden geringe Mengen Betäubungsmittel gefunden und sichergestellt. Das teilt die Polizei mit.