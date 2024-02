Die Bauarbeiten in der Bechhofer Ortsdurchfahrt sollen in der letzten Februarwoche abgeschlossen werden. Die restliche Straßendecke an der Kreuzung Rosenkopfer-/Kirrberger Straße wird vom 27. bis 29. Februar aufgetragen. In dieser Zeit bleibt die Rosenkopfer Straße voll gesperrt. Wie der Landesbetrieb Mobilität mitteilt, führt von Dienstag bis Donnerstag eine Umleitung über Lambsborn und von dort über Rosenkopf nach Bechhofen und umgekehrt.

Dazu erläutert der Regionalbusbetrieb Zweibrücken (RBZ), dass während der Sperrung im Ortskern der Busverkehr der Linien 232 und 238 eingeschränkt wird. Linie 232 verläuft von Martinshöhe über Bruchmühlbach, Käshofen und Mörsbach nach Zweibrücken. Linie 238 führt von Homburg über Bruchhof, Bechhofen und Lambsborn nach Martinshöhe. Von Dienstag bis Donnerstag werden in Bechhofen die Haltestellen Hauptstraße 87, Brunnen und Lambsborner Straße nicht bedient. Fahrgäste werden gebeten, stattdessen die Haltestelle Bechhofen Schule/Kindergarten mit den Abfahrtszeiten der Haltestelle Bechhofen Lambsborner Straße zu nutzen. Die RBZ bittet um Beachtung des Baustellenfahrplans.