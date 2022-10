Vor sechs Monaten fuhren die Oberliga-Handballer der VT Zweibrücken-Saarpfalz lautstark feiernd von Mülheim-Kärlich nach Zweibrücken. Im Gepäck: gute Laune und zwei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenverbleib. „Würden wir gerne wiederholen“, sagt VTZ-Trainer Philip Wiese. Am Samstag gastiert die VTZ beim HB Mülheim-Urmitz (Anwurf: 18 Uhr).

Vor sechs Monaten hieß der Gegner noch TV Mülheim. Die im Nachwuchsbereich seit Jahren praktizierte Zusammenarbeit der Vereine aus Mülheim und Urmitz ist zu Saisonbeginn auch im Aktivenbereich angekommen. Folgerichtig, denn inzwischen setzen Junioren, die bei der Jugendspielgemeinschaft ausgebildet wurden, die Akzente bei den Herren. Wie der 19-jährige Tim Hemmerle, der mit 57 Toren derzeit die Torjägerliste der RPS-Oberliga anführt.

„Wir müssen unsere Leistung abrufen“, unterstreicht Wiese. Das war der VTZ gegen Nieder-Olm nicht gelungen. Konsequenz: eine enttäuschende Niederlage. Was vor Nieder-Olm gegolten habe, gelte auch vor Mülheim: Wenn die Mannschaft nicht in der Lage sei, zu 100 Prozent zusammenzuarbeiten, konsequent jeden erforderlichen Schritt zu machen, „wird es für uns gegen jede Mannschaft schwer zu gewinnen“, sagt Wiese. Deshalb empfehle es sich, an die Partie im April zurückzudenken. Verzichten muss die VTZ im Duell zweier kaum veränderter Teams auf Moritz Baumgart. Er hat sich gegen Nieder-Olm den Finger gebrochen.