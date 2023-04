Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das nächste Top-Spiel für den Handball-Oberligisten SV 64 Zweibrücken. Der Tabellenvierte aus Zweibrücken gastiert am Samstag beim Tabellendritten HV Vallendar (Anwurf: 18 Uhr). Eine Woche zuvor hätte die Partie noch unter umgekehrten Vorzeichen stattgefunden.

Aber durch die Niederlage am Sonntag in Bingen musste Zweibrücken die Vallendarer, die aktuell so etwas wie die Mannschaft der Stunde in der Liga sind, vorbeiziehen lassen. Seit Ende Oktober