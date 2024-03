Auf dem Gelände der ehemaligen Parkbrauerei besteht Baurecht, die Bauarbeiten dort können weitergehen. Das versicherte Oberbürgermeister Marold Wosnitza am Mittwoch dem Stadtrat auf Nachfrage von Kurt Dettweiler (FWG). Die Rechtsberatung der Stadt sei zum eindeutigen Schluss gekommen, dass das Verfahren beendet ist, das Anwohner gegen den Bebauungsplan der Stadt angestrengt hatten. „Es gibt keine rechtliche Auseinandersetzung mehr“, betonte Wosnitza. Mit Investor Manfred Schenk habe er bereits telefoniert und sich mit ihm auf einen Runden Tisch verständigt. Auch der Sprecher der Beschwerdeführer, Anwohner Markus Dury, werde noch mal zu einem Gespräch eingeladen. Die Kläger hatten Anfang März beim Koblenzer Oberverwaltungsgericht (OVG) ihre Klage für erledigt erklärt. An ihrer Forderung, dass an den Plänen noch Details geändert werden sollten, halten sie aber fest. Die noch gewünschten Änderungen sollen noch diskutiert werden, so Wosnitza. Schenk könne aber bereits jetzt mit der Umsetzung seiner Vorhaben – dem Bau unter anderem eines Hotels und eines Pflegeheims – weitermachen.