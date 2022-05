Die Saison für das deutsche Sportabzeichen hat begonnen: 16 Mittwochtreffs waren vorgesehen, an denen Interessierte im Zweibrücker Westpfalzstadion die Leistungen für das Deutsche Sportabzeichen erbringen können. 14 sind noch übrig, vier davon auch noch nach den Sommerferien. Und wie jedes Jahr gibt es Sonderaktionen – diesmal auch wieder für die Schwimmwilligen.

Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie können dabei nämlich die beiden geplanten Schwimmtage im Badeparadies am 6. Juli und 7. September (jeweils mittwochs) tatsächlich wieder über die Bühne gehen, wie der Kreisbeauftragte für das Sportabzeichen, Peter Ehrmantraut, erfreut mitteilt. Dazu kommen als Sonderaktionen die beiden Radfahrtage am 19. Juni und 11. September (jeweils sonntags), an denen die Sportabzeichen-Willigen sich jeweils am ehemaligen Hotel „Hasengarten“ in Niederauerbach in Richtung Kneispermühle auf den Weg machen können. Rund um die Allee steht zudem am Samstag, 16. Juli, der Walking-Tag auf dem Programm.

Wer wissen will, was er eigentlich genau für welches Sportabzeichen in Gold, Silber und Bronze seiner Altersklasse leisten muss, kann sich bei Peter Ehrmantraut direkt (Telefon 06332 13773) erkundigen. Er hilft auch, wenn Leistungen nur außerhalb der normalen Trainingszeiten erbracht werden können.

Ansonsten hält Ehrmantraut für die Sportabzeichen-Willigen, auch Schulen, jeweils mittwochs beim Treffen von 17 bis 18.30 Uhr im Zweibrücker Westpfalzstadion das passende Ringbuch mit den Anforderungen parat. „30 Ringbücher hat mir der Sportbund Pfalz zugeschickt. 15 sind für die Prüfer gedacht. Der Rest wird verteilt, so lange der Vorrat reicht“, sagt er. Er könne aber auch jederzeit noch welche beim Sportbund nachbestellen.

Termine Mittwochtreffs