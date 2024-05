In Neunkirchen-Furpach wurde am Donnerstagabend auf dem Arno-Spengler-Platz die italienische Nationalhymne gespielt, passend gleich neben dem benachbarten italienischen Eiscafé „Fortunella“: Denn der Italiener Andrea Montagner (Zweiter von rechts) hatte im Zielsprint nach 107 Kilometern die erste Etappe der 36. LVM Saarland Trofeo gewonnen – das viertägige A-Junioren-Radrennen durch den Bliesgau, das seit 2008 zur UCI Nations Cup-Serie gehört und wo in diesem Jahr 18 Nationalteams und das pfälzische Team Wipotec mitfahren. Montagner hatte sich auf der Etappe von Friedrichsthal nach Neunkirchen-Furpach frühzeitig mit einer Gruppe vom Hauptfeld abgesetzt, fuhr zwischenzeitlich mit dem Belgier Jasper Schoofs und dem Tschechen Stepan Zahalka 30 Sekunden Vorsprung heraus. Fünf Sekunden davon rettete am Ende eine Vierergruppe noch vor dem heranfliegenden Hauptfeld ins Ziel, Schoofs (rechts) wurde Zweiter, der Australier William Holmes (Zweiter von links), der auch bester Sprinter der Etappe war, fuhr auf Rang drei. Wegen des Hochwassers an Pfingsten hatten die Trofeo-Verantwortlichen die Strecke bis Sonntag – wegen abgerutschter Hänge und unterspülten Fahrbahnen – auf drei der fünf Etappen kurzfristig noch mal ändern müssen. Andrea Montagner geht am Freitag im grünen Trikot des Gesamtführenden die zweite Etappe über 103 grenzüberschreitende Kilometer vom französischen Volmunster nach Sarreguemines an.