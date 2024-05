In Homburg soll es einen neuen Radweg geben. Die 5,4 Kilometer lange Strecke soll Homburg über seine Stadtteile Erbach und Jägersburg bis zur früheren Bahntrasse in Waldmohr verbinden. Der Bauabschnitt vom Koi-Bad über das alte Erbacher Bahnhaus, das Ria-Nickel-Tierheim und den ehemaligen Bahnhof Jägersburg bis nach Waldmohr kostet zwischen 2,2 und 2,6 Millionen Euro, sagt Bernd Zollhöfer vom zuständigen Planungsbüro. Es solle auch Rastplätze oder Aufenthaltsmöglichkeiten entlang der Strecke geben. Nach den Wahlen am 9. Juni solle das Thema in die Ortsräte, Ausschüsse und den Stadtrat. Bürgermeister Forster wolle dieses Jahr in die Planungen einsteigen. Planung und Bau sollen gut zwei Jahre dauern.