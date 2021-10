Die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land lässt einen neuen Flächennutzungsplan zur Ausweisung von möglichen Windkraft-Gebieten erstellen. Darüber herrschte Einigkeit quer durch alle Fraktionen am Mittwochabend in der Sitzung des Verbandsgemeinderats in Käshofen. Auch frühere Gegner eines neu zu erarbeitenden Plans sprachen sich nun dafür aus – unter der Voraussetzung, dass dem Rat keine fertige Vorlage mehr vorgelegt wird. Das Gremium will bereits in den Entstehungsprozess eingebunden werden, um frühzeitig reagieren zu können. Verbandsbürgermeister Björn Bernhard hatte nichts gegen diesen Wunsch, zeigte sich froh darüber, dass nun eine einstimmige Entscheidung gefallen ist. Mit einem neuen Flächennutzungsplan behalte die Verbandsgemeinde die Planungshoheit, und man habe künftig Gewissheit, wo es Windräder geben darf und wo nicht, so Bernhard. Arbeite man weiterhin mit dem Büro zusammen, dessen erster Plan fehlerhaft war und vom Oberverwaltungsgericht kassiert wurde, entstünden laut Bernhard Mehrkosten von rund 20.000 Euro. Ob das besagte Büro mit im Boot bleibt, wurde am Mittwoch nicht entschieden. Der alte Plan kostete die Verbandsgemeinde 60.000 Euro.