In der Felsackerstraße in Stambach sollen bis zu sechs Bauplätze entstehen. Für die Erschließung zeichnet nicht die Gemeinde verantwortlich, sondern ein Privatmann. Der Gemeinderat ebnete dem Vorhaben am Donnerstagabend den Weg.

Eine Baulücke in der Felsackerstraße, auf dem sich bislang ein landwirtschaftliches Anwesen befand, soll geschlossen werden. Wie genau die Planung im Detail aussieht, ist nach Aussage von Bürgermeisterin Nadine Brinette (CDU) noch zu klären. Dass der private Erschließer sämtliche Planungs- und Durchführungskosten übernimmt, sei bereits abgemacht.

Mit dem vom Rat gefassten Aufstellungsbeschluss ist die Grundlage hergestellt. Nun können sich Bürger, Verbände und Institutionen über den ausliegenden Plan informieren und bei Bedarf ihre Bedenken äußern. Diese werden dann in einer späteren Ratssitzung diskutiert.