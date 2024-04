Für zweieinhalb Stunden war ein Teil der A6 in der Nacht zum Mittwoch gesperrt. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 22-jähriger Autofahrer zwischen den Anschlussstellen St. Ingbert-Mitte und Rohrbach die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war von der Straße abgekommen. Das Auto war um 23 Uhr gegen die rechte Schutzplanke geprallt. Anschließend wurde der Hyundai Kona wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wo er schließlich auf der linken Spur zum Stehen kam. Verletzt wurde der junge Mann nicht, so die Polizei. Andere Verkehrsteilnehmer seien ebenfalls nicht zu Schaden gekommen. Am Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden; es wurde abgeschleppt. Auch mehrere Schutzplanken-Elemente seien stark beschädigt worden. Der 22-Jährige war laut Polizei vermutlich zu schnell unterwegs. Da die Fahrbahn durch Trümmerteile und ausgelaufene Betriebsstoffe verschmutzt worden war, musste die A6-Anschlussstelle gesperrt werden. Die Straße ist jedoch mittlerweile wieder frei.