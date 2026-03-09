Am Sonntagmittag rückte die Zweibrücker Feuerwehr zu einem Einfamilienhaus in der Sundahlstraße aus. Der Grund: Gasgeruch aus dem Keller. Mit 15 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen untersuchten die Wehrleute die Quelle des Verdachts. Erste Messungen und der Geruchseindruck deuteten auf Gas hin. Vorsorglich wurden die Stadtwerke ebenfalls verständigt.

In der Zweibrücker Sundahlstraße gab es am Sonntag einen Feuerwehreinsatz wegen Gasgeruchs. Foto: Mario Moschel

Die große Alarmierung löste sich schnell auf: Wie der Zweibrücker Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Frank Theisinger erklärte, stammte der Geruch nicht von einem Erdgasleck, sondern von einer undichten Propangas-Kartusche. Diese wird für Geräte wie Unkrautbrenner verwendet. Um das Gebäude zu sichern, wurde es intensiv belüftet. Die lecke Gaskartusche brachten die Einsatzkräfte ins Freie. Nach etwas mehr als einer Stunde war der Einsatz beendet. Weder Personen- noch Sachschäden sind entstanden.

„Solche Gaskartuschen und überhaupt Flüssiggasbehälter – also auch Gasflaschen für Camping und Grillen – sollten nicht unter erdgleichen Räumen, also beispielsweise in einem Keller, aufbewahrt werden“, sagte der Feuerwehr-Chef. „Propangas ist schwerer als Luft, fließt wie Wasser und setzt sich am Boden ab. Besser zur Lagerung geeignet sind gut belüftete Räume, beispielsweise auch Garagen.“