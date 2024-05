In der Diskussion um einen städtischen Zuschuss zur Finanzierung des Zweibrücker Turnerjahrmarkts hatte Peter Stauch von der ausrichtendenden Vereinigten Turnerschaft deren Finanzbedarf unter anderem damit begründet, dass andere Veranstaltungen in der Stadt auf andere Weise finanziert würden. Stauch sagte, das Grasbahnrennen des Motorsportclubs (MSC) werde komplett vom ADAC veranstaltet und bezahlt. In einer Stellungnahme betont MSC-Rennleiter Andreas Rauch hingegen, dass sein Verein das Grasbahnrennen sehr wohl eigenverantwortlich veranstalte. „Der ADAC unterstützt uns unter anderem mit der Anzeige der gefahrenen Durchschnittsgeschwindigkeiten und mit Bannern. Die Veranstaltung selbst wird vom ADAC aber nicht organisiert und finanziert.“ Und der Sieger-Ehrenpreis „Silberne Rose“ werde zwar von der Stadt verliehen, doch handle es sich dabei um eine Trophäe mit eher geringem Sachwert. Mit Geldprämien sei dieser Preis nicht verbunden.

Rauch lobt das gute Verhältnis zwischen Stadt und MSC: „Genauso wie der Pfälzische Rennverein sind wir um die Rennweise sehr bemüht. Sie ist ein Schmuckstück für Zweibrücken.“ Wie einig sich die beiden Vereine darin seien, könne man auch daran sehen, dass Reiter und Motorsportler sich inzwischen ihrerseits gut miteinander verstünden; gegenseitige Besuche bei den jeweiligen Rennen seien an der Tagesordnung.