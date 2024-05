Die Stadt Zweibrücken bezuschusst den Pfingstmarkt 2024 mit 10.000 Euro. Die Vereinigte Turnerschaft (VTZ) erklärt, warum sie auf das Geld angewiesen ist.

Wenn vom 17. bis 21. Mai zum 101. Mal der Zweibrücker Turnerjahrmarkt stattfindet, wird das Volksfest erstmals mit einem Zuschuss in Höhe von 10.000 Euro von der Stadt unterstützt. Per Beschluss vom 20. März kommt der Stadtrat damit einer Bitte des veranstaltenden Vereins Vereinigte Turnerschaft Zweibrücken (VTZ) nach. Die Turner hatten auf gestiegene Eigenkosten verwiesen, die mit dem Erfüllen von immer strengeren Sicherheitsauflagen verbunden seien. Ohne städtische Hilfe sei der Fortbestand des Pfingstmarkts stark gefährdet. Der Zuschuss hat Diskussionen im Stadtrat und der Öffentlichkeit ausgelöst, die der VTZ-Marktmeister Peter Stauch nicht unkommentiert lassen möchte. So sei in Leserbriefen geschrieben worden, dass der Motorsportclub (MSC) mit dem Grasbahnrennen ebenfalls eine traditionsreiche Veranstaltung in Zweibrücken stemme und somit ebenfalls Anrecht auf städtische Zuschüsse habe. Zur RHEINPFALZ sagte Peter Stauch, dass das Grasbahnrennen nicht vom MSC, sondern vom ADAC veranstaltet werde. Dieser sei finanzstark genug, um das Rennen selbst zu finanzieren. „Übrigens wird dort der Preis ,Goldene Rose’ sehr wohl von der Stadt gesponsort“, merkte der Marktmeister an.

Große Publikumsveranstaltung

Der Antrag, der VTZ den Zuschuss zu bewilligen, war von CDU und SPD in den Stadtrat eingebracht worden. Dass andere Fraktionen beklagten, sie seien von dem Vorstoß überrascht worden und hätten keine verlässlichen Zahlen bekommen, um den Antrag zu prüfen, wundert Peter Stauch: Seit zwei Jahren lege der Verein den Ratsfraktionen Zahlenwerke zu Einnahmen und Ausgaben vor und informiere sie regelmäßig über die Schwierigkeit, die zunehmenden Auflagen finanziell abzudecken. Abseits der Sicherheitsvorkehrungen müsse die VTZ ohnehin 1000 Euro Platzmiete bezahlen, freitags und samstags eine Security-Truppe anheuern und Gebühren für diverse Genehmigungen bezahlen. Ganz zu schweigen von den Ausgaben für Plakat- und Anzeigenwerbung.

Neben dem Stadtfest sei der Turnerjahrmarkt die mit Abstand größte Publikumsveranstaltung in Zweibrücken. „Wenn die Stadt das alleine organisieren wollte, würde der Pfingstmarkt für sie viel teurer als die 10.000 Euro, die der Zuschuss ausmacht.“