Die Motorradfreunde Saar-Pfalz-Stromer veranstalten ihr Benefiztreffen Zweibrücker Bikersday am Samstag und Sonntag, 27. und 28. April, jeweils von 10 bis 19 Uhr auf dem Sportgelände der VB Zweibrücken in der Schlachthofstraße 17a. An beiden Tagen wird Livemusik zum Nulltarif geboten. Am Samstag spielen ab 11.30 Uhr 2-4-the Show, Lucky Random, Why Not und Five Mens Morris. Der Sonntag beginnt um 11 Uhr mit einem Biker-Gottesdienst, danach stehen Lotti & Jake, The Blues Buwe und die Hubbert House Band auf der Bühne. Ergänzt wird das Programm durch eine Händlermeile, Tombola und Kinderspaß sowie Speis und Trank. Der Erlös geht an einen guten Zweck.