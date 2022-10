In der Nacht zum Freitag hat eine 73-jährige Autofahrerin eine längere Geisterfahrt auf der Saarbrücker Stadtautobahn hingelegt. Wie die Polizei berichtet, wurde gegen 1.30 Uhr zunächst eine mutmaßlich betrunkene Autofahrerin gemeldet, diese verließ jedoch an der Abfahrt Völklingen die Autobahn und verschwand somit vor der Polizei. Rund eine dreiviertel Stunde später gingen bei der Polizei mehrere Anrufe über eine Geisterfahrerin auf der A620 in Höhe Ostspange ein. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die Geisterfahrerin eben jene zuvor gesuchte Autofahrerin ist. Auf der Autobahn ist es indes bereits zu mehreren Beinaheunfällen gekommen. Samt Kommando der Bundespolizei konnte die Falschfahrerin auf Höhe des Messegeländes schließlich gestoppt werden. Anzeichen auf Alkohol oder Drogen wurden bei der 73-Jährigen bei der anschließenden Kontrolle nicht festgestellt. Die aus dem Raum Neunkirchen stammende Autofahrerin gab an, bereits gegen 20 Uhr von Freunden in Saarbrücken aufgebrochen und nach Hause gefahren zu sein. Dass sie dabei in verkehrter Richtung auf die Autobahn fuhr, sei ihr nicht aufgefallen, so der Polizeibericht. An dem Wagen der 73-Jährigen entdeckte die Polizei mehrere frische Unfallspuren. Geschädigte oder gefährdete Autofahrer sollen sich bei der Saarbrücker Polizei melden. Gegen die Seniorin wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsgefährdung eingeleitet, ebenso wurde ihr Führerschein sichergestellt.