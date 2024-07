Gegen Viktoria Köln schafft Elversberg im letzten Test vor dem Zweitliga-Start nur ein Unentschieden.

Spiesen-Elversberg (dpa/lrs) - Die SV Elversberg hat einen kleinen Dämpfer vor dem Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga erhalten. Die Saarländer kamen bei der Generalprobe in der heimischen Usapharm-Arena an der Kaiserlinde gegen Drittligist Viktoria Köln nicht über ein 1:1 (0:0)-Unentschieden hinaus.

Den Treffer für die Hausherren erzielte Carlo Sickinger in der 68. Minute per Handelfmeter. Der Ausgleich für die Gäste fiel ebenfalls durch einen Elfmeter (88.). Elversberg startet am kommenden Samstag (13.00 Uhr) beim 1. FC Magdeburg in seine zweite Zweitliga-Saison.