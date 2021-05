Die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben veranstaltet zum 16. Mal den Sickinger Mundartdichter-Wettstreit. Ziel des Wettbewerbs ist es, das Kulturgut der pfälzischen Mundart zu würdigen, den Sprachgebrauch zu fördern und das Heimatbewusstsein zu stärken. In der Kategorie Lyrik werden zehn Preise, in der Kategorie Prosa drei Preise vergeben. Um den Wettbewerb für jüngere Mundartpoeten attraktiv zu machen, wird es in diesem Jahr wieder einen Schülerpreis geben. Ebenfalls zum zweiten Mal wird der Preis der Marktgräfin vergeben, bei dem je ein Beitrag in der Kategorie Lyrik und ein Beitrag in Prosa ausgezeichnet wird, hier geht es um den humoristischen Inhalt. Sofern die Pandemie-Lage es zulässt, sind die Sieger eingeladen, am 24. September in der Bürgerhalle in Herschberg ihre Beiträge vorzutragen, im Anschluss bekommen sie ihre Preise. Jeder Teilnehmer darf je zwei Beiträge in Prosa und Lyrik einreichen, die bisher noch nicht veröffentlicht waren. Die Prosatexte dürfen zwei maschinell beschriebene Seiten, anderthalbzeilig geschrieben, umfassen. Einsendeschluss ist der 1. August. Die Beiträge können an die Touristinformation Pfälzer Mühlenland, Hauptstraße 26, 66917 Wallhalben, oder per Mail an touristinfo@vgtw.de geschickt werden.