Die Landesregierung in Mainz bietet den Beschäftigten des bedrohten größten Zweibrücker Arbeitgebers ihre Hilfe an. Kritik übt sie am Vorgehen der Verantwortlichen. An das Management ergeht die Aufforderung, „detaillierte Informationen zu den weiteren Absichten“ zu geben.

Hier geht es zum ausführlichen Beitrag.