Handball-Oberligist VT Zweibrücken-Saarpfalz arbeitet am Kader für die kommende Runde: Auf der rechten Angriffsseite wird künftig Linkshänder Marian Graff für Torgefahr sorgen. Der 19-Jährige kommt vom SV 64 Zweibrücken und gehörte in der abgelaufenen Runde zum Team des SV 64 Zweibrücken II, das in der Saarland-Liga souverän den Meistertitel gewann. Graff, der in Bexbach zu Hause ist, durchlief die Jugendzeit beim SV 64, spielte auch in der Saar-Auswahl.

Auch Jannick Flockerzie wird kommende Runde wieder das VTZ-Trikot tragen. Der 22-Jährige hatte im letzten Spiel gegen Eckbachtal das 26. Tor für die VTZ erzielt und damit das letzte VTZ-Tor der abgelaufenen Runde. Diesem Treffer möchte der Rückraumspieler, der sich auf der linken Seite ganz wohl fühlt, kommende Saison noch einige folgen lassen.