„Danke schön“ – Torhüterin Annalena Zahm und Rückraumspielerin Rebecca Knoll freuten sich nach den ersten 60 Oberligaminuten in der neuen Saison über zahlreiche Komplimente. Zwar konnten die Zweibrückerinnen keine Punkte verbuchen, aber viel Lob. Bei der 22:27 (11:15)-Niederlage gegen Absteiger HSG Marpingen-Alsweiler, zeigte das Team des SV 64 Zweibrücken eine gute Leistung.

Dass der Sieg in diesem Derby an die Moskitos ging, war völlig in Ordnung. Was aber die Höhe anbelangte, bewerteten SV-Trainer Rüdiger Lydorf und HSG-Coach Sebastian