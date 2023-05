Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vor Saisonbeginn hatte der Co-Kapitän des Ersten Golfclubs Westpfalz, Felix Wiese, für das Herrenteam den Kampf gegen den Abstiegs ausgerufen. Nach dem guten Saisonauftakt und dem starken zweiten Platz haben die Hitscherhof-Golfer bereits eine solide Grundlage für die weitere Saison in dieser Liga gelegt.

In den vergangenen Jahren gab es mal einen Aufstieg zu feiern, dann stiegen die EGW-Herren wieder ab. In vier Jahren wechselten die Westpfälzer je zweimal von der Ober- in die Landesliga und