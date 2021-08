Seit Sonntag proben sie in der Pirmasenser Jugendherberge und der angrenzenden Sporthalle: die 35 Musiker des Landesjugendblasorchester, die am Samstag in der Zweibrücker Festhalle Geschichte schreiben. Es ist das erste Corona-Orchesterkonzert in der Zweibrücker Kulturhalle.

Lange Zeit stand die übliche Arbeitsphase des Landesjugendblasorchesters Rheinland-Pfalz im Herbst wegen Corona auf der Kippe. Nun kann unter veränderten Bedingungen geprobt werde – mit 35 statt der üblichen 70 Orchestermusiker, wie Geschäftsführer Etienne Emard erläutert. Das heißt auch: das Programm richtet sich nach der Zahl der Musiker, die auf die Bühne dürfen – mit je zwei Meter Abstand zum nächsten Mitspieler. Zum Glück ist die Festhallenbühne recht groß.

Das Konzert dauert eine Stunde ohne Pause. Zu hören sind drei Werke unter Leitung von Chefdirigent Stefan Grefig: die Ouvertüre für Harmoniemusik von Felix Mendelssohn Bartholdy mit 19 Musikern sowie die zeitgenössischen Stücke „Desi“ von Michael Daugherty (geboren 1954) mit 25 Bläsern und das 30-minütige Konzert für Cello und Blasorchester von Friedrich Gulda (1930-2000) mit 15 Musikern. Solist ist der aus Neuwied stammende 31-jährige Cellist Benedict Kloeckner. Das Gulda-Werk wird äußerst selten gespielt, so Emard, „weil es wahnsinnig viel vom Cellisten verlangt. Da waren wir froh, dass wir Benedict Kloeckner gewonnen haben, der sagte, der sagte, er schafft sich das drauf.“

Kloeckner spielte schon mit der Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern, dem Mozarteum Orchester Salzburg und dem Münchner und Georgischen Kammerorchester. 2014 gründete der Rheinland-Pfälzer sein eigenes Festival, das Internationale Musikfestival Koblenz, das er auch leitet. Er spielte schon zehn CDs ein mit Größen wie Gidon Kremer, Michael Sonderling, Anna Fedorova, José Gallardo sowie dem Komponisten und Pianisten Howard Blake. Überhaupt arbeitet er viel mit zeitgenössischen Komponisten zusammen. So spielte er Wolfgang Rihms Doppelkonzert für zwei Celli und Streicher (in Berlin), Eun Hwa Chos Cellokonzert (in Seoul) und Dai Fujikuras Cellkonzert (in Salzburg) bei der Uraufführung.

Die Musiker des Landesjugendblasorchesters, die nach Zweibrücken kommen, sind zwischen 15 und 27 Jahre alt und gehören zu den talentiertesten Nachwuchsmusikern in Rheinland-Pfalz. Sie müssen sich auch während der Probephase an ein strenges Hygienekonzept halten, verrät Emrad. In Pirmasens wohnen und proben sie in der Jugendherberge: mit Abstand, mit Masken, mit Lüftungspausen.

Emard: „Wir mussten schon die Oster- und Sommerarbeitsphasen absagen, aber jetzt gibt es ein Hygienekonzept, mit dem man arbeiten kann. Die Fallzahlen in Zweibrücken sind zwar hoch, aber es ist alles gut eingedämmt, so dass wir sagten, wir bleiben bei dem Konzert.“ Zwar gibt es abendliches Beisammensein, aber nur mit Abstand und innerhalb der Musikgruppen, die zusammen am Tisch sitzen dürfen, und da auch nur in maximal Achtergruppen, so Emard.

Karten

Tickets für 13,95 Euro, ermäßigt 11,75 Euro, gibt es bei ticket-regional.de.