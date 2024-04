Zu einer Krimi-Lesung lädt die Stadtbücherei Zweibrücken für Donnerstag, 25. April, 19.30 Uhr, in die Herzogstraße 11 ein. Vorgestellt werden einige Episoden der Krimi-Kurzhörspielreihe „Die kuriosen Fälle des Kommissar Rothmann“.

Die Hörspielreihe enthält 35 Kurzkrimis à sechs Minuten, die vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) zwischen 2005 und 2023 produziert und auch vom SR ausgestrahlt wurden. Einige Episoden aus der Reihe werden dem Publikum in der Lesung am Donnerstag, 25. April, in Zweibrücken präsentiert. Eine Auswahl der besten Episoden ist in einem Band (Editions Trèves, Trier 2024, 136 Seiten, 19,80 Euro) zusammengefasst. Der Autor, Erhard Schmied, Jahrgang 1957, wuchs in der Nähe von Frankfurt am Main auf und studierte Psychologie. Er lebt schon seit Jahrzehnten in Saarbrücken. Er schreibt in erster Linie Hörspiele und Drehbücher, Stücke fürs Kinder- und Jugendtheater, darunter auch die „Radio-Tatorte“ des SR (seit 2008), außerdem ist er an der SR-Theater-Podcastreihe „Leben heißt Nebel rückwärts“ beteiligt.

Die Ausgangssituation seiner Geschichten: Kommissar Rothmann will schlafen, doch seine Ehefrau will reden – und zwar über die Renovierung der Wohnung, den Urlaub und die neuen Nachbarn. Der Kommissar erzählt ihr dann immer einen Fall, in der Hoffnung, sie damit auf andere Gedanken zu bringen. Bei der Lesung erzählt Schmied auch, was es bedeutet, Geschichten zu erzählen, die man nur hören kann. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung unter Telefon 06332 871452 oder per E-Mail an stadtbuecherei@zweibruecken.de ist aber nötig.