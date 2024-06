Die aktuelle Mitgliederausstellung des Kunstvereins im Stadtmuseum Zweibrücken steht unter dem Motto „Fragmente“. Auch Kinder der Jugendkunstschule konnten dabei einige ihrer Arbeiten zeigen. Bei der gut besuchten Vernissage erinnerte der Kunstverein auch an die kürzlich verstorbene Rita Rebmann-Holzdeppe, deren letzte, unvollendet gebliebene Arbeit ebenfalls zu sehen ist.

„Fragmente finden wir in Begriffen wie Text- oder Romanfragment, Holzfragment, Knochenfragment, Zahnfragment, oder – sehr aktuell – in unserer in vielerlei Hinsicht sozial und politisch