Das Kunststück muss man erstmal fertigbringen: Marcel Hahn ist Torschützenkönig, obwohl er erst in der Rückrunde der Hauptrunde zum ersten Mal so richtig am Ball war. Der Ixheimer Stürmer kam aber noch auf 21 Treffer.

„Ich kam nach einer Verletzung zurück und habe gleich drei Tore in der Partie gegen Knopp/Wiesbach II erzielt. Das war ein perfekter Start“, erinnert sich der Top-Torschütze