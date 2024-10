Eine 26-jährige Frau hat am Montagnachmittag auf der Auffahrt zur A8 bei Zweibrücken-Mitte die Kontrolle über ihr Auto verloren. Nach Angaben der Polizei wollte sie um 17.50 Uhr mit ihrem Opel Corsa auf die A8 in Richtung Pirmasens auffahren, als sie in einer scharfen Rechtskurve auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern geriet und gegen die Leitplanke prallte. Obwohl die Fahrerin unverletzt blieb, musste ihr stark beschädigter Opel Corsa von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.