Am Freitag, 26. April, 19.30 Uhr, ist in der Zweibrücker Festhalle „Aufguss – Eine spritzige Wellnesskomödie“ mit Hugo Egon Balder (74) zu sehen.

Die Komödie spielt während eines gemütlichen Wochenendes im Wellnessbereich eines Fünf-Sterne-Hotels. Dieter (Hugo Egon Balder), Waschmittelhersteller, möchte seiner Lebensgefährtin Mary ein Geschenk machen: Sie will Mutter werden, doch Dieter kann ihr den Wunsch selbst nicht erfüllen, er heuert einen Samenspender an, den er zusammen mit seiner Frau ins selbe Wellnesshotel bestellt, um die Sache gleich zu erledigen. Dort wartet auch Lothar, der Chef einer Kinderklinik, mit seiner Assistentin Emilie (Dorkas Kiefer) auf einen ganz anderen Spender. Nun geht die Verwirrung los, weil immer nur von einer „Spende“ die Rede ist. Zwischen Sauna und Dampfbad kreuzen sich ihre Wege – und mit jedem Aufguss steigert sich die Anzahl der Missverständnisse, zumal noch ein Fremder auftaucht. Die Boulevard-Komödie (2014) von René Heinersdorff lebt auch davon, dass alle in weißen Bademänteln dasitzen.

Info

Karten gibt es beim Zweibrücker Kulturamt, Maxstraße 1, Telefon 06332 871471 und bei ticket-regional.de